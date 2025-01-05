شاهد بالفيديو.. بسبب (جاي تفتش الماضي).. الشاعر التجاني حاج موسى يسجل إشادة كبيرة بالناشط الشهير (الإنصرافي)

سجل الشاعر السوداني, الكبير التجاني حاج موسى, إشادة خاصة بالناشط البارز “الإنصرافي”, وذلك خلال حديثه في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الدكتور التجاني حاج موسى, عن تحليل الناشط البارز لقصيدته الشهيرة (جاي تفتش الماضي). وذكر الشاعر في حديثه أنه لم يقابل “الإنصرافي”, ولكنه استمع لتحليله المتميز لقصيدته الشهيرة, مشيداً به وبالقاعدة الكبيرة من المتابعين الذين تجاوزوا الملايين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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