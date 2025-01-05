دخل طالب سوداني, بإحدى المدارس السودانية, بالعاصمة المصرية القاهرة, في نوبة من البكاء, خلال إحتفال أقامته مدرسته بمناسبة أعياد الاستقلال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فشل الطالب الصغير في حبس دموعه, لحظة ترديده الأغنية الوطنية (يا وطني يا بلد أحبابي), التي كُلف بأدائها في الاحتفال. واستمرت دموع الطفل في النزول رغم تدخل المعلمين, وضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة سمية حسن. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تصدر مقطع الفيديو الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وكتب أكثر من معلق مؤكدين نزول دموعهم مع الطالب (كلنا بكينا معاك يا ولدي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفل بأحد المدارس السودانية بالقاهرة يفشل في حبس دموعه ويبكي بحرقة لحظة ترديده أغنية (يا وطني يا بلد أحبابي) ومتابعون: (كلنا بكينا معاك يا ولدي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.