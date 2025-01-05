حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب منقطع النظير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت فتاة سودانية, للقائها الأول بخالها شقيق والدها الذي يعمل بالقوات المسلحة. https://fb.watch/wWjm0532_p/ اللقاء تم بالشارع العام بمدينة بورتسودان, مقر عمل “الخال”, وتفاجأ الرجل عند مشاهدة إبنة أخته لأول مرة منذ بداية الحرب في أبريل من العام 2023. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تبادل الخال وإبنة أخته العناق وذرفوا الدموع في مشهد مؤثر نال إعجاب الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقابل “خالها” الذي يعمل بالقوات المسلحة لأول مرة منذ بداية الحرب بالشارع العام.. يتبادلان العناق ويذرفان الدموع في لقطة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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