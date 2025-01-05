تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع والدة التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رنده خليل, وهي تعبر عن اعجابها بالقوات المشتركة, التي تقاتل ضمن صفوف القوات المسلحة. حيث قامت والدة التيكتوكر, برسم شعار القوات المشتركة على يدها, وسط تفاعل إبنتها رنده خليل, (أووووب علي من أركو مناوي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. والدة التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رنده خليل ترسم شعار القوات المشتركة بــ(الحناء) على يدها وإبنتها تصورها وتتفاعل: (أووووب علي من أركو مناوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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