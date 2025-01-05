الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل، ومتوسطة إلى غزيرة لتشمل الطائف وميسان وأضم والمويه وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح وثادق وحريملاء ومرات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية والرين وضرما والحريق.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

جريدة الرياض