وزير التعليم : ولاية الخرطوم تجاوزت كل الصعاب ونجحت في تنظيم إمتحانات الشهادة الثانوية

تفقد وزير التربية والتعليم المفوض دكتور أحمد خليفة عمر ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان عددا من مراكز الامتحانات للشهادة الثانويه المؤجلة من العام 2023 ورافقهم في الزيارة الأمين العام لحكومة الولايه الأستاذ الهادي عبدالسيد ومدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد احمد بحضور مدير عام وزارة الصحة ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالانابه اللواء أمن الوليد بيومي والمدير التنفيذي لمحلية كرري احمد مصطفى علي وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء اللجنة العليا للامتحانات واللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية.

وثمن وزير التربية والتعليم المفوض مجهودات حكومة ولاية الخرطوم واللجنة العليا للامتحانات بالولاية في تهيئة مراكز الإمتحانات وترحيل واستضافة الطلاب القادمين من الولايات الاخرى في داخليات وتوفير كل الخدمات وتأمين وحفظ الامتحانات

وقال ان امتحانات هذا العام تمثل تحديا وكان المعلمون قدر التحدي في إدارة الامتحانات فهم في خندق واحد مع القوات المسلحة يديرون معركة الكرامة.

وحيا والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه وزارة التربية والتعليم واللجنة العليا للامتحانات ومابذلته من عمل كبير في قيام إمتحانات الشهادة الثانوية التي تمثل تحديا رغم الظروف المحيطة وظلوا جنودا مرابطين وقبلوا التحدي في قيادة هذه العملية والتي تمثل نقلة في إدارة الازمة .

وحيا الأسر والطلاب في مثابرتهم وتحديهم الصعاب متمنيا التوفيق والسداد للطلاب في التحصيل الجيد واحراز نتيجة تشرفهم واسرهم ليكونوا فخرا للسودان شاكرا شركاء النجاح من الجامعات والمنظمات التي سخرت كل معينات النجاح لقيام الامتحانات.

مدير عام وزارة التربيه والتعليم دكتور قريب الله محمد احمد قال الإمتحانات هذا العام تحدت كل الصعاب التي فرضتها الحرب والآن الامتحانات تسير كما أعد لها من حيث إدارة الكنترول والإشراف والتأمين والمراقبة والشركاء الآخرين الذين قدموا بكل روح وطنية محييا المعلمين والذين اسهموا منذ الإعداد وحتى قيام الامتحانات.

وتفقد الوزير والوالي والوفد المرافق لهما مركز حفظ الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب من الترحيل والوجبات والاسعافات الاولية..

سونا