مش إشاعات ولا تجاهل.. تفاصيل جديدة في عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل

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أثار الفنان تامر حسنى حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة بعد الحديث عن طليقته الفنانة بسمة بوسيل وحقيقة عودتهما مجددا، حيث نفى فى بداية الأمر وعاد بعدها ليؤكد وجود محاولات صلح بينهما وانها ليس إشاعات ونرصد فى التقرير التفاصيل الكاملة الأزمة.
ظهر تامر حسنى فى إحدى المناسبات وتوجه له سؤال عن مدى عودته الى بسمة بوسيل وكان رده : “دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي ، “يا رب السنة دي ما يبقاش فيها أي عذاب، تحديدًا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني”.
وقد أثار هذا الأمر حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى حتى تصدرت الفنانة بسمة بوسيل تريند جوجل بعد حديث تامر حسنى عنها وهو ما دفع تامر للخروج عن صمته مجددا ليعلق : “لو في أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش شائعات وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا”.
الغريب فى الأمر تجاهلت بسمة بوسيل الأمر تماما ولم ترد على أى من هذه الاقاويل، وفضلت الصمت تماما وقررت أن تمارس حياتها بشكل طبيعى بعيدا عن أى أقاويل.
من ناحية أخرى أعلن النجمان تامر حسني ورامي صبري عن إطلاق عمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان “فعلاً مبيتنسيش”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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