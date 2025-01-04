شاهد بالفيديو.. على طريقة إبراهيموفيتش.. لاعب سوداني يسجل هدف عالمي بالدوري الليبي بطريقة خرافية والجمهور يرشحه لجائزة أجمل هدف في العالم هذا العام

سجل لاعب سوداني, محترف بالدوري الليبي واحد من أروع الأهداف وأجملها في مطلع العام الجديد 2025. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نجح اللاعب السوداني, مصعب شريف, الشهير باسم “جلنجات”, هدف التقدم لفريقه الصقور, على طريقة اللاعب السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش, في المباراة التي جمعت فريقه بفريق التحدي. وأستغل “جلنجات”, عرضية زميله ليلعبها بكعب قدمه, مسجلاً هدفاً عالمي, رشحه المتابعون لجائزة أجمل هدف في العام الجديد. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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