وزارة المالية تنفي نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار

قالت وزارة المالية إن ما أشيع حول نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي عارٍ من الصحة تمامًا وليس له أي مصداقية.

وأضافت في تعميم صحافي.. أن التصريح المتداول “مفترى على وزير المالية.. وليس له أي أساس من الصحة بل يتناقض تمامًا مع تصريحاته بالتزام الموازنة المجازة من مجلس الوزراء بحشد الموارد الذاتية والصرف على الأولويات المحددة”. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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