تداول محبي وجمهور الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, صور حديثة لها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الدولية, خلال الصور وهي تحتفل بعيد ميلادها من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة. وأحتفلت المطربة الضجة بعيد ميلادها بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط أحمد عصام, والذي تحرص على تسميته في أغنياتها باسم “جنابو” أحمد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تحتفل بعيد ميلادها بلقطات رومانسية مع زوجها “جنابو” أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.