خمس أوراق نباتية لعلاج آلام التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو اضطراب مناعي ذاتي مزمن يؤدي إلى التهاب شديد في الأنسجة، وآلام، وتيبس في المفاصل.

المصابون بهذا المرض يبحثون دائماً عن علاجات فعّالة لتخفيف الألم والتخلص من هذه الحالة.

وقال موقع «هيلث سايت» إن إضافة أوراق 5 نباتات إلى النظام الغذائي يفيد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

5 أوراق طبية لعلاج آلام التهاب المفاصل 1-أوراق النيم

تشتهر أوراق النيم بخصائصها المضادة للالتهابات. تحتوي هذه الأوراق الخضراء على مركب نشط يُسمى النيمبيدين، الذي يساعد على تقليل الالتهاب وعدم الراحة في المفاصل.

2- أوراق المورينجا

أوراق المورينجا، التي تُعتبر من أقوى النباتات الطبية في الأيورفيدا، تعمل بشكل ممتاز على تخفيف آلام التهاب المفاصل. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز خصائصها المضادة للالتهابات.

3- أوراق الريحان

تُعرف أوراق الريحان، بخصائصها العلاجية. تحتوي على مركب الأوجينول المعروف بفوائده المضادة للالتهابات وتخفيف الآلام. شرب شاي الأعشاب المحضّر من أوراق الريحان الطازجة قد يكون طريقة مهدئة للاستفادة من خصائصه. كما أن إضافته إلى وجباتك يعزز النكهة ويوفر فوائد علاجية.

4-أوراق الزنجبيل

الزنجبيل مشهور بآثاره المضادة للالتهابات، وأوراقه تحمل فوائد مماثلة. تحتوي على مركبات مثل الجينجيرول والشوجول، التي تكافح الألم والالتهاب بفاعلية. يمكن استخدام أوراق الزنجبيل لصنع شاي علاجي أو إضافتها للطهي.

5-أوراق الكاري

أوراق الكاري شائعة الاستخدام في العديد من الأطباق، وتوفر فوائد صحية متعددة. فهي ملآى بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أيضاً استخدام زيت جوز الهند المُطهّر بأوراق الكاري لتدليك المفاصل المؤلمة لتخفيف الألم بشكل موضعي.

صحيفة الخليج