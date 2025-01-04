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أثار مقاتل بالجيش السوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد ظهور صوته في مقطع فيديو متداول.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ المقاتل زميله بطلب غريب أثناء المعركة وتحت صوت الرصاص الذي كان واضحاً.
https://www.facebook.com/reel/811270237791064
حيث طلب الجندي من زميله “سفة” من تبغ “التمباك” المشهور في السودان, ليرد عليه زميله: (عليك الله دا ما وقته).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع باعجاب وضحكات, وكتب أحدهم: (الراجل خرمان أعطوه السفة عشان يبل الجنجا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مقاتل بالجيش يطلب “سفة تمباك” أثناء المعركة وتحت صوت الرصاص ويثير ضحكات الجمهور ومتابعون: (الراجل خرمان أعطوه السفة عشان يبل الجنجا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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