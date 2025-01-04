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حاصر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القائد الميداني لقوات الدعم السريع محمد الفاتح, الذي يلقب نفسه باسم “يأجوج ومأجوج”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر القائد الميداني للدعم السريع, مع النشطاء في بث مباشر عبر إحدى مواقع التواصل.
https://www.facebook.com/reel/2020163485153784
وفقد يأجوج ومأجوج, أعصابه بعد سخرية النشطاء من قائد قوات الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, بسبب اختفائه عن المشهد في الوقت الذي ظهر فيه قائد الجيش بشكل دائم.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أتهم يأجوج ومأجوج, النشطاء بأنهم “ناس دنيا” بعد أن قالوا له ساخرين من قائده: (أين قائدك حميدتي؟ نحنا قائدنا البرهان حايم من بلد لبلد ومن طيارة لطيارة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القائد الميداني للدعم السريع “يأجوج ومأجوج” يفقد أعصابه بعد أن حاصره نشطاء بأسئلة ساخنة: (أين قائدك حميدتي؟ نحنا قائدنا البرهان حايم من بلد لبلد ومن طيارة لطيارة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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