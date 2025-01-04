الجيش السوداني يعلن عن خسائر مهمة في الميليشيا

الجيش السوداني - طيران حربي بحسب الإعلام العسكري كبّدت القوات المسلّحة السودانية، ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ودمّرت 4 مركبات قتالية بكامل أطقمها.

وأفاد الإعلام العسكري، أنّ الجيش بإسناد سلاح الجو نفذّ العمليات النوعية التي استهدفت الميليشيا بشرق وجنوب شرق الفاشر، ما أحدث خسائر وصفها بالمهمة في العتاد.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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