تشاد تصدر جوازات سفر لعدد من قيادات مليشيا الدعم السريع

منحت الحكومة التشادية، جوازات سفر، لعدد من قيادات مليشيا الدعم السريع عقب اندلاع الحرب. على رأسهم “محمد مختار النور، عثمان عبد الله موسى وأحمد دود مورا”. من أجل التنقل بها متخفين في عدد من الدول.

الجدير بالذكر ان الحكومة التشادية؛ ضالعة في دعم مليشيا الدعم السريع، عبر فتح حدودها ومطاراتها لإرسال السلاح والعتاد للمليشيا، حيث اثبت ذلك تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومختلف وسائل الإعلام الدولية. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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