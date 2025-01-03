«شيكابالا الأسطورة يطلب كام؟».. رد ناري من إبراهيم سعيد على أزمة تجديد زيزو مع الزمالك

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد، عن تصريحات المتحدث الإعلامي لـ نادي الزمالك أحمد سالم بشأن صعوبة التجديد مع لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وكان أحمد سالم قد أعلن أن الزمالك لم يتوصل إلى نقطة اتفاق بشأن التجديد مع زيزو حتى الآن.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «النهار»: «كلامي موجهة لجمهور نادي الزمالك، هل زيزو يستحق التجديد بـ60 أو 80 مليون جنيه في الموسم».

وأضاف: «نادي الزمالك زي ما قال المتحدث لم يتوصل لاتفاق، وأنا بقول مش هيوصل لاتفاق، لأن طول ما الموضوع في تمادي والأرقام اللي بنسمعها دي الموضوع هيبقى صعب، وده خطأ مجلس الإدارة لأنهم وصلوا الموضوع لهذه النقطة».

وأكمل: «مع احترامي الزمالك هيدفع لـ زيزو المبلغ ده عشان يلعب في الكونفدرالية، أي لاعب هيتألق في الكونفدرالية والدوري المصري، والمستوى اللي فيه زيزو مع الزمالك والمنتخب ميجبلهوش المبلغ ده».

وأردف: «الزمالك مش هينفع يديلوا المبلغ ده عشان يعيش على الماضي اللي قدمه في الماضي، على شيكابالا يجدد سنة وياخد 70 مليون جنيه، ماهو أسطورة النادي وحقق بطولات للنادي».

وأكمل: «زيزو مينفعش ياخد الرقم المالي ده، غير لما ياخد دوري أبطال أفريقيا الغايبة عن الزمالك من 20 سنة ويوصل فريقه كأس العالم للأندية، ويحقق بطولة مع منتخب بلاده».

وأشار إلى أن زيزو لما يحقق البطولات دي، أقدر أقوله ياخد الرقم اللي هو عايزه لو 100 مليون جنيه حتى، ولو زيزو جدد بالرقم ده دلوقتي شيكابالا يطلب 70 أو 80 مليون، وعبدالله السعيد وناصر ماهر يطلبوا نفس الرقم.

المصري اليوم