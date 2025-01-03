شاهد بالصور.. من مصر.. السلطانة هدى عربي تسحر متابعيها بإطلالة مبهرة وأنيقة (شغل القاهرة عنيف زي البرد حقهم)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب السوداني, خلال الصور وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة. الفنانة الشهيرة أبهرت متابعيها على حسابها بإطلالتها التي وصفها جمهورها بالأنيقة والساحرة وأطالوا الغزل فيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت السلطانة على الصور التي حازت على إعجاب أكثر من 10 ألف متابع : (شغل القاهرة عنيف زي البرد حقهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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