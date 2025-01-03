شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة وخليعة.. فتاة سودانية تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى المطربات خلال حفل أقيم داخل كافيه بالقاهرة

أثارت فتاة قيل أنها سودانية, موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفتاة تتمايل في الرقص بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة والخليعة. وقدمت الفتاة بأزيائها الفاضحة وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنيات إحدى المطربات داخل كافيه بالقاهرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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