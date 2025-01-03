فاجأت المطربة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها ومتابعيها على تطبيق “تيك توك” ببث مباشر حظي بمشاهدات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم “لايف” الفنانة المتواجدة هذا الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة, نجم السوشيال ميديا “أمريكانو” المعروف بتقليده لأفراد الدعم السريع. وتحدث “أمريكانو”, مع المطربة على طريقة قوات حميدتي, وسط استغراب الفنانة من طريقته في الحديث ما جعلها تسأله: (انت عاجباك اللغة بتاعتهم؟). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت الفنانة للناشط “أمريكانو”, مشاركتها في حفل زواجه بالمملكة العربية السعودية. لتتفاجأ المطربة بعد ذلك أنه متزوج ويريد الزواج للمرة الثانية, حيث قامت إيمان الشريف, بمنعه من الزواج مرة ثانية, وطالبته بالمحافظة على زوجته وأسرته الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من القاهرة.. الفنانة إيمان الشريف تظهر في بث مباشر مع مقلد “الدعامة” وتمنعه من الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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