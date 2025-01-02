وتتوالى إنتهاكات مليشيات الدعم السريع الجنجويد على المرافق الصحية بالفاشر للمرة الثالثة عشر على مستشفى النساء والتوليد(السعودي)

وزارة الصحة تدين انتهاكات مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين والمؤسسات والكوادر الطبية المستمره و الممنهجه

مليشات الدعم السريع تواصل إنتهاكتها وتقصف مستشفى الفاشر للنساء والتوليد (السعودي) بعدد11 قذيفة أدت إلى خسائر في المباتي وسيارات المستشفى

تدين وزارة الصحة الاستهداف المستمر من قبل مليشيات الدعم السريع الإرهابية على المواطنين والمؤسسات والكوادر الصحية بقذائف في المستشفى السعودي بالفاشر للمرة الثالثة عشرة على التوالي بعدد 11 قذيفة، حيث تم تدمير بعض المباني والسيارات دون خسائر في الأرواح. وأشارت الوزارة إلى استهداف مستشفى الفاشر للنساء والتوليد (السعودي) من قبل المليشيا، التي استمرت في ضرب المرافق الصحية العاملة، حيث واصلت المليشيا تعنتها لإيقاف خدمات المستشفى الوحيد العامل بالمدينة، مما يُعد خرقًا للأعراف والقوانين الدولية.

وتؤكد الوزارة على السعي لاستمرار تقديم خدماتها الصحية والطبية لكافة المرضى بالولاية.

وزارة الصحة تدين بشدة هذا السلوك، وترحم على شهداء الوطن من المدنيين والقوات المسلحة بكل ربوع الوطن، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.