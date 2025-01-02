تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”: ندعو كل الأطراف السودانية الفاعلة إلى الجلوس حول طاولة حوار جادة وشاملة لإيقاف الحرب

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إننا نؤمن بأن أولى خطوات السلام تبدأ بـ الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، خاصة الأطفال والنساء. – ندعو كل الأطراف السودانية الفاعلة إلى الجلوس حول طاولة حوار جادة وشاملة لإيقاف الحرب ومعالجة جذور الأزمات. – ندعو السودانيات والسودانيين، داخل الوطن وخارجه إلى الاصطفاف صفًا واحدًا بعيدًا عن الانتماءات الضيقة لتحقيق مشروع وطني جامع يكرس قيم العدالة، الحرية، والسلام. – نحتاج إلى معالجة القضايا البنيوية التي أنتجت ظاهرة تعدد الجيوش وشرعنت حمل السلاح ضد الدولة وهي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل يعيد للوطن وحدته واستقراره. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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