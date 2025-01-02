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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى الحفلات الأخيرة التي أحيتها الفنانة إنصاف مدني.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع ملكة الدلوكة,وهي ترفض قبول أموال من النقطة من إحدى صديقاتها.
وقبلت إنصاف مدني, “النقطة”, بعد إصرار من صديقتها وسط ضحكاتها أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخلت المطربة الشهيرة في وصلة رقص هستيرية بعد لحظات من إستلامها “النقطة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (الكاش بقلل النقاش وبصلح المزاج يا انصاف).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني ترفض قبول “النقطة” من إحدى صديقاتها وتدخل في وصلة رقص هستيرية بعد استلامها وساخرون: (الكاش بقلل النقاش وبصلح المزاج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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