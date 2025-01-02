شاهد بالفيديو.. فنانة خليجية حسناء تشعل حفل غنائي على طريقة المطربات السودانيات وساخرون: (القونات نقلن ثقافة الهجيج للعالمية)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, سخرية الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مطربة خليجية تغني في إحدى الحفلات الخاصة بإحدى دول الخليج. المطربة نجحت في إشعال الحفل على طريقة المطربات الهابطات في السودان, واللاتي يعرفن باسم “القونات”. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد كانت السخرية حاضرة, حيث كتب أحد المعلقين: (القونات نقلن ثقافة الهجيج للعالمية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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