قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام “واتس آب” مع بداية 2025

مع بداية عام 2025، ستتوقف بعض الهواتف الذكية القديمة عن دعم تطبيق “واتس آب”، مما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأجهزة لن يتمكنوا من تشغيل التطبيق بعد 1 يناير.

الأنظمة غير المدعومة

سيوقف “واتس آب” دعم نظام التشغيل “أندرويد” KitKat والإصدارات الأقدم. ورغم إمكانية تحديث بعض الأجهزة لتجاوز هذه المشكلة، فإن العديد من الهواتف القديمة لا تتلقى تحديثات رسمية من الشركات المصنعة، مما يجعل تحديث نظام التشغيل عملية معقدة قد تعرض الجهاز لخطر التلف التام (bricking).

قائمة هواتف أندرويد المتأثرة

سامسونغ: Galaxy S3، Galaxy Note 2، Galaxy Ace 3، Galaxy S4 Mini

موتورولا: Moto G (الجيل الأول)، Razr HD، Moto E 2014

إتش تي سي: One X، One X+، Desire 500، Desire 601

إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini

سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V

تغييرات لأجهزة “آيفون” في مايو 2025

اعتبارًا من 5 مايو 2025، لن يدعم “واتس آب” إصدارات iOS الأقدم من 15.1.

الأجهزة المتأثرة: iPhone 5s، iPhone 6، iPhone 6 Plus

هذه الأجهزة لن تتمكن من تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار المطلوب، مما يؤدي إلى فقدان دعم التطبيق.

ملاحظات من “ميتا”

أوضحت شركة “ميتا”، المالكة لـ”واتس آب”، أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين الأمان والأداء وضمان توافق التطبيق مع الهواتف الحديثة. تشمل هذه السياسة كلًا من “واتس آب” العادي و”واتس آب بيزنس”، حيث يشتركان في متطلبات التشغيل نفسها.

وكالة عمون الإخبارية