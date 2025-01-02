قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام “واتس آب” مع بداية 2025

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مع بداية عام 2025، ستتوقف بعض الهواتف الذكية القديمة عن دعم تطبيق “واتس آب”، مما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأجهزة لن يتمكنوا من تشغيل التطبيق بعد 1 يناير.
الأنظمة غير المدعومة
سيوقف “واتس آب” دعم نظام التشغيل “أندرويد” KitKat والإصدارات الأقدم. ورغم إمكانية تحديث بعض الأجهزة لتجاوز هذه المشكلة، فإن العديد من الهواتف القديمة لا تتلقى تحديثات رسمية من الشركات المصنعة، مما يجعل تحديث نظام التشغيل عملية معقدة قد تعرض الجهاز لخطر التلف التام (bricking).
قائمة هواتف أندرويد المتأثرة
سامسونغ: Galaxy S3، Galaxy Note 2، Galaxy Ace 3، Galaxy S4 Mini
موتورولا: Moto G (الجيل الأول)، Razr HD، Moto E 2014
إتش تي سي: One X، One X+، Desire 500، Desire 601
إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini
سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V
تغييرات لأجهزة “آيفون” في مايو 2025
اعتبارًا من 5 مايو 2025، لن يدعم “واتس آب” إصدارات iOS الأقدم من 15.1.
الأجهزة المتأثرة: iPhone 5s، iPhone 6، iPhone 6 Plus
هذه الأجهزة لن تتمكن من تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار المطلوب، مما يؤدي إلى فقدان دعم التطبيق.
ملاحظات من “ميتا”
أوضحت شركة “ميتا”، المالكة لـ”واتس آب”، أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين الأمان والأداء وضمان توافق التطبيق مع الهواتف الحديثة. تشمل هذه السياسة كلًا من “واتس آب” العادي و”واتس آب بيزنس”، حيث يشتركان في متطلبات التشغيل نفسها.
وكالة عمون الإخبارية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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