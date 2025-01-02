شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية حسناء تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة وسط الشباب على أنغام (أودعكم أفارقكم)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل سوداني, فتاة وصفها المتابعون بالحسناء تقتحم ساحة الرقص. https://www.facebook.com/reel/1271191140785501 ودخلت الحسناء في وصلة رقص وسط معارفها من الشباب على أنغام أغنية الفنان الراحل سيد خليفة (أودعكم أفارقكم) التي رددها فنان الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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