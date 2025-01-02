أثارت فتاة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا, الفتاة وهي تستعرض فساتنها الأسود. وقامت الفتاة بالكشف عن ساقها وفخذها خلال استعراضها الفستان في إحدى المناسبات الخاصة خارج السودان. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد قابل المعلقين المقطع بتعليقات غاضبة أبرزها: (لينا الحق تجينا الحرب وتستمر بالسنين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تستعرض فستانها بالكشف عن ساقها وفخذها وتثير غضب الجمهور: (لينا الحق تجينا الحرب وتستمر بالسنين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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