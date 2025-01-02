مجلس أبيي يهنيء الشعب السوداني بالذكرى ال69 لإعلان الاستقلال

هنأ المجلس الأعلى لتنسيق شئون دينكا أبيي بالسودان الشعب السوداني بالذكرى ال 69 لاعلان استقلال السودان.

وقال في بيان له الاربعاء تجيء هذه الذكرى المجيدة والدولة السودانية تخوض حرب الكرامة ضد الذين يريدون ( إستغلال) السودان وموارده.

واوضح المجلس إننا على يقين تام بأن شوكة هؤلاء مكسورة وأن النصر بات قريباً لقواتنا المسلحة السودانية والقوات الباسلة الأخرى التي تحارب جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، وأن تكون الأيام القادمات مليئة بالإنتصارات والأمن والإستقرار .

فيما يلي تورد سونا نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان

بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٥ – بيان (١) ٢٠٢٥حول العيد ال(٦٩) لإستقلال السودان

اليوم يطل علينا العيد التاسع والستون لإستقلال السودان والذي سطرته دماء المناضلين السودانيين الذين ضحوا بأرواحهم من أن تكون الدولة السودانية حرة ومستقلة ، وتجيء هذه الذكرى المجيدة والدولة السودانية تخوض حرب الكرامة ضد الذين يريدون ( إستغلال) السودان ومواردها ولكننا علي يقين تام بأن شوكة هؤلاء مكسورة وأن النصر بات قريباً لقوات المسلحة السودانية والقوات الباسلة الأخرى التي تحارب جنباً إلي جنب مع القوات المسلحة.