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عادت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا الحسناء أمل المنير, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الممثلة المعروفة باسم “أمول” بنشر صور حديثة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت أمول, على الصور معبرة من خلالها عن فخرها واعتزازها بنفسها: (كنت أقوى من ألف رجل وتحملت المسؤولية كما لم يتحملها أغلب الرجال).
الجدير بالذكر أن الممثلة الحسناء كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر قليلة من بداية الحرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تظهر بإطلالة جديدة وتتحدث بفخر عن نفسها: (كنت أقوى من ألف رجل وتحملت المسؤولية كما لم يتحملها أغلب الرجال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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