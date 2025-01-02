تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من الحفل الجماهيري الذي أقامته المطربة الضجة عشة الجبل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجبلية كانت قد تغنت في حفل بمناسبة أعياد الاستقلال بأحد المسارح بمدينة بورتسودان, شرقي السودان. وأظهر المقطع حضور نجم السوشيال ميديا الشهير “كابوكي”, وزوجته الممثلة الحسناء “هديل” في الحفل الجماهيري. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اقتحم “كابوكي”, و “هديل”, المسرح الذي كانت تغني فيه الفنانة الملقبة بالجبلية, وقاموا بمشاركتها الرقص على أنغام أغنية “بالرقبة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “كابوكي” وزوجته الممثلة الحسناء “هديل” يقتحمان حفل الجبلية ويقدمان معها فواصل من الرقص المثير أعلى المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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