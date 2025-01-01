وفق ما أوضح إعلام مجلس السيادة. أعلن ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، عن رفض نظارات قبائل شرق السودان بولايتي البحر الأحمر وكسلا للتدّخلات الخارجية في الشأن السوداني تحت غطاء الدعم الإنساني.

والتقى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان وفدًا لقبائل شرق السودان بولايتي البحر الأحمر وكسلا اليوم الأربعاء، وتطرّق اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية بشرق السودان.

وقال الناظر ترك، إنّهم أكّدوا لرئيس مجلس السيادة موقفهم الثابت والداعم للحكومة ودعمهم للقوات المسلّحة، باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر التقى البرهان.. ترك يرفض الخطوة الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.