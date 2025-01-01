رسالة من بريلليو للمجتمع الدولي بشأن السودان

أعرب المبعوث الأميركي للسودان توم بريللو.. عن تطلعه لأن يكون عام 2025 هو العام الذي يحقق فيه الشعب السوداني تطلعاته إلى مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي.

ودعا بريللو في تغريدة على منصة إكس.. المجتمع الدولي للعمل على مساعدة السودانيين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان أن تصبح الحرب هي الحرب الأخيرة التي يضطر السودان إلى تحملها على الإطلاق. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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