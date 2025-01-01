ياسمين عبدالعزيز تهدي أغنية لنفسها مع نهاية 2024: «شكرا لأنك قوية وبتحاولي»

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو بجزء من أغنية الفنان وائل جسار «كل وعد»، مشيرة إلى أنها تهدي هذا الجزء من الأغنية لنفسها.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي جاء بتعليق: «الكوبليه ده بهديه لنفسي.. شكرًا لأنك قوية وبتحاولي».

ويقول جزء الأغنية الذي نشرته ياسمين عبدالعزيز:

أنتٍ نفسك كنتِ حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طلته

وأنتٍ زي ما كنتِ واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

وتفاعل العديد من متابعي ياسمين عبدالعزيز وجمهورها مع مقطع الفيديو الذي نشرته إذ قالت إحدى المتابعات: «عارفة يا ياسمين إنك قوية وجدعة مجرد إنك قدرتي تسندي نفسك بعد كل اللي عدا عليكي ده دليل على قوة شخصيتك وكرم ربنا عليكي».

فيما هنأتها متابعة أخرى بالعالم الجديد قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة وبألف خير يا أجمل وأغلى وأقوى نجمة عرفناها وحبيناها يارب سنة كلها سعادة وفرحة وراحة بال وجبر خاطر وتحققي أكتر بكتير من أحلامك».

من ناحية أخرى، تنافس الفنانة ياسمين عبدالعزيز في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل «وتقابل حبيب»، ويشاركها البطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

المصري اليوم