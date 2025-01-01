تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول حسناء قيل أنها مغربية الجنسية وهي تتفاعل في الرقص مع زوجها السوداني. الحسناء المغربية, رقصت مع زوجها السوداني, على أنغام أغنية “هجيج” سودانية, تتغزل في أصحاب البشرة السمراء. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد تصدر الجنس اللطيف التعليقات, حيث كتبت إحداهن: (أولادنا مسيطرين) لترد عليها آخرى: (حصلوا يا بنات نهبوا ثرواتنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مغربية تتغزل في زوجها السوداني وتتفاعل معه في الرقص على أنغام (سمار لونه) الجنس اللطيف يتحسر: (أولادنا مسيطرين وحصلوا يا بنات نهبوا ثرواتنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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