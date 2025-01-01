شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تخطف الأضواء في ليلة رأس السنة برقصات مثيرة وإطلالة ملفتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو في ليلة رأس السنة, أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهدت محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, وهي تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة. https://www.facebook.com/reel/1599974494012893 كما ظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, وهي تتمايل في الرقص بطريقة مثيرة خطفت بها الأضواء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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