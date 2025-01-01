شاهد بالفيديو.. “الجبلية” تهنئ الشعب السوداني بالسنة الجديدة وتدعو الجمهور لحضور حفلها الضجة ببورتسودان

قدمت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, التهنئة للشعب السوداني, بمناسبة السنة الجديدة 2025. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة الملقبة بالجبلية بنشر التهنئة عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك. واستغلت الفنانة المثيرة للجدل المناسبة لتقديم الدعوة لجمهورها لحضور حفلها الضجة المقام بمدينة بورتسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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