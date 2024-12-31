البرهان: ساعة النصر قد إقتربت ووقت الحسم قد أزف

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن ما يشاع عن وجود مجاعة محض افتراء القصد منه التدخل في الشأن السوداني.

وأضاف البرهان في خطابة بمناسبة ذكرى استقلال السودان الـ 69 قبل قليل:”نحن نعد العدة لحسم المعركة لا يمنعنا ذلك من الانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي الحرب”.

وتابع :” أبشركم مواطني الشرفاء أن ساعة النصر قد إقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء”.

وشدد على أنالأوضاع لا يمكن أن تعود كما كانت عليه قبل 15 أبريل ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب مرة أخرى.

وأقر رئيس مجلس السيادة أن ذكرى الاستقلال تمر في ظل ظروف صعبة تحملها شعبنا.

وأضاف البرهان :”التلاحم الشعبي غير المسبوق مكننا من السير على طريق النصر والنصر الحاسم”.

كلمـة السيـد رئيــس مجلــس السيــادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن/ عبدالفتاح البرهان بمناسبة الذكرى (69) للاستقلال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين .

الشعب السوداني الصابر الصامد

تمر على بلادنا الذكرى التاسعة والستون للاستقلال المجيد في ظل ظروف وأوضاع صعبة تحملها الشعب السوداني بكل بسالة وتضحية مسطراً مجداً باذخاً في سفر هذا الوطن الغالي محدداً رسم لوحة الاستقلال شعباً وجيشاً فإني أتضرع إلى المولى عز وجل أن تعود علينا هذه الذكرى وقد ودعنا الأحزان وتماسكت لحمتنا وتعضدت وحدتنا ووضعنا الأسس المتينة لبناء وطننا البنحلم بيهو يوماتي .

التيار