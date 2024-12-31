هدية العام الجديد.. ليفربول يمنح صلاح عقداً لمدة عامين

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كشفت تقارير صحافية أن ليفربول واثق من تجديد عقود الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق حتى الآن.
وينتهي عقد صلاح وفان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسيدخلان الفترة الحرة التي تتيح لهما التفاوض مع أي ناد والرحيل مجاناً بدءا من يوم الأربعاء.
وقال الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في حديثه إلى “إن بي سي سبورتس”: الشعور السائد في ليفربول هو أن صلاح وفان دايك سيوقعان في النهاية على عقود جديدة.
وأضاف أورنستين: ما أعرفه هو أنه سيكون عقدًا لمدة عامين”، مضيفًا أن هذا ما “يريده” كل من أرني سلوت مدرب الفريق، وريتشاردز هيوز المدير الرياضي.
وزاد: لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات بعد، وتستمر المحادثات في ظل الحاجة إلى تسوية الجوانب المالية للعقود.
وأوضح أورنستين: ستستمر المفاوضات لفترة أطول قليلاً لأنني أُبلغت أنه لا يوجد شيء وشيك.
وإذا وقع فان دايك وصلاح على عقود جديدة لمدة عامين في أنفيلد، فسيبلغ الأول 36 عامًا والثاني 35 عامًا عندما تنتهي عقودهما في يونيو 2027.
العربية نت
هبة علي
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