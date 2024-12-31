جبريل ابراهيم أوضح جبريل ابراهيم وزير المالية أن قرار فتح استيراد العربات لا يستهدف السيارات الصغيرة بل الكبيرة مثل الشاحنات.

و أضاف : لكن هم يعتمدون عموماً على عدم منع الاستيراد و الذي يستورد سيارة صغيرة من الموديلات القديمة لن يُمنع و لكن سيدفع الغرامة. السودان الجديد

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من وزير المالية السوداني بشأن قرار فتح استيراد السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.