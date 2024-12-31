قافلة دعم ومؤازرة من ديوان الزكاة بالنيل الازرق لطلاب الشهادة السودانية من المحافظات الاخرى

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس مجلس أمناء الزكاة رئيس اللجنة الفنية العليا لإدارة إمتحانات الشهادة الثانوية يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم والأمين العام للحكومة صباح اليوم بالأمانة العامة لديوان الزكاة، قافلة الدعم والموازرة التي سيرها ديوان الزكاة دعماً لمواقع سكن طلاب المحافظات الأخرى الجالسين لإمتحانات الشهادة الثانوية.

. وتجئ القافلة في إطار البرنامج الذي ينفذه ديوان الزكاة إسناداً لإمتحانات الشهادة الثانوية السودانية بالإقليم . الحاكم هنأ مواطني الإقليم بمناسبة ذكرى الإستقلال المجيد وأعياد العام الجديد ، وأكد على إستقرار كافة الأوضاع بفضل إهتمام القيادة العليا بالبلاد على رأسها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه وأعضاء مجلس السيادة , وحيا صمود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مقدمتها قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية وقيادة الفرقة الرابعة مشاة وقوات الجيش الشعبي والقوات المشتركة , وأعلن أن العام الجديد سيكون عاماً للإنتصارات ودحر الجنجويد ومليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة.

وثمن مواقف ديوان الزكاة وصادق دعمه لمسيرة الإستقرار عامة والدعم الإنساني على وجه الخصوص , مشيراً لمساهمات ديوان الزكاة في مجال دعم مراكز الإمتحانات.

وأعلن عن إلتزام حكومة الإقليم بتكريم ورعاية العشرة الأوائل في نتيجة الإمتحانات من أبناء الإقليم وأبناء الأسر الوافدة للإقليم بسبب الحرب، وأشاد بمواقف وزارة التربية بقيادة وزيرة التربية والتعليم الأستاذة فواتح النور البشير ، كما أشاد بالدور المتعاظم لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية في دعم الأوضاع الإنسانية بالإقليم .

وزيرة التربية والتعليم أشادت بمواقف رئيس وأعضاء مجلس السيادة وصادق دعمهم لمسيرة التعليم بالإقليم، كما أشادت بإهتمام حاكم الإقليم وكبير دعمه ورعايته لقضايا التعليم عامة وإنجاح إدارة الإمتحانات على وجه الخصوص، وثمنت مساهمات ديوان الزكاة ودعمه لمراكز إيواء الطلاب الجالسين للإمتحانات.

سونا