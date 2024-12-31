تركي آل الشيخ يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن القائمة القصيرة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، والتي ضمت 20 عملاً موزعة على فئات الرواية، السيناريو، والرواية المترجمة.

وشهدت القائمة القصيرة 12 عملاً في فئة الرواية، تنوعت بين تصنيفات التشويق والإثارة، التاريخية، الرعب، الرومانسية، الغموض والجريمة، الفانتازيا، الكوميديا، والواقعية، ما يعكس مستوى متميزاً وتنوعاً في الأعمال المشاركة. كما تضمنت القائمة 5 أعمال في فئة السيناريو و3 أعمال في فئة الرواية المترجمة.

وفي مؤتمر صحافي أقيم في مقر الهيئة، أوضح الدكتور سعد البازعي رئيس جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، أن هذا الإعلان عن القائمة القصيرة يأتي استكمالاً لرحلة تحكيم الجائزة التي أسسها آل الشيخ دعماً للحياة الثقافية والأدبية في المملكة.

وأضاف البازعي: “بصفتي رئيس الجائزة، أود أن أعبر، نيابةً عن زملائي في لجان التحكيم، عن بالغ شكرنا وتقديرنا لمعالي المستشار على دعمه المتواصل لنا في إدارة الجائزة، كما أهنئ أصحاب الأعمال في القائمة بقدر ما أبارك للمشهد الثقافي والأدبي عامةً بوصول أعمال روائية مميزة إلى هذه المرحلة، متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق في مرات قادمة بإذن الله”.

من جهته، قال عبدالله بن بخيت نائب رئيس الجائزة، خلال المؤتمر إننا نعيش يوماً تاريخياً من حياة الثقافة العربية. الجائزة التي ترقى لتكون الأولى من نوعها في العالم. تجربة تجعل من أهم فنَّي السرد فرسي رهان، أحدهما سيأخذ الآخر إلى مغامرة إبداعية جديدة.

وأضاف: “الوصول إلى القائمة القصيرة وقريباً الروايات الثلاث الفائزة بالجائزة لا يعني أبداً أن الروايات التي لم توفق كانت أقل جودة أو أقل إبداعاً، ولكن لا يمكن بلوغ هذه المرحلة إلا بالتضحيات”.

ووجه بن بخيت الشكر لجميع “الإخوة والأخوات الذين شاركوا في إنجاح هذا المشروع الثقافي العظيم في تجربته الأولى، وأخص بالذكر صاحب الفكرة وعرابها، معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه”.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الفائزين النهائية خلال حفل كبير يقام في شباط (فبراير) المقبل، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصنّاع السينما، حيث سيتم تكريم الفائزين ومنح الجوائز للفائزين في مختلف الفئات، إلى جانب إنتاج سينمائي للأعمال الفائزة في فئة السيناريو.

وتهدف جائزة القلم الذهبي إلى تكريم الإبداع الأدبي العربي ودعم الكتّاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة، في إطار تعزيز الثقافة وتشجيع التميز في عالم الكتابة.

وتتوزع الجائزة على ستة مسارات رئيسية تشمل مسار الرواية، مسار السيناريو، مسار أفضل عمل روائي مترجم، مسار أفضل ناشر عربي، بالإضافة إلى مسار جائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز تصل إلى 740 ألف دولار.

وفي ما يتعلق بالجوائز الكبرى في مسار السيناريو، فإن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 100 ألف دولار بالإضافة إلى إنتاج فيلم سينمائي، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 50 ألف دولار مع إنتاج فيلم سينمائي أيضاً. أما المركز الثالث، فسيحصل على 30 ألف دولار.

وأما في مسارات الرواية، فسيتم توزيع 8 جوائز قيّمة كل منها 25 ألف دولار، وتشمل هذه الجوائز الفئات التالية: أفضل رواية للتشويق والإثارة، أفضل رواية للغموض والجريمة، أفضل رواية رومانسية، أفضل رواية فانتازيا، أفضل رواية كوميدية، أفضل رواية تاريخية، أفضل رواية رعب، وأفضل رواية واقعية.

وسيتم منح جائزة قدرها 100 ألف دولار لأفضل عمل روائي مترجم، بينما سيحصل أفضل ناشر عربي على جائزة قيمتها 50 ألف دولار. وأخيراً، ستكون جائزة الجمهور بقيمة 30 ألف دولار.

صدى البلد