تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني يتبادل اللحظات الرومانسية مع زوجته. وظهر السوداني خلف زوجته وهما يتفاعلان بحب كبير مع أغنية الفنانة إنصاف فتحي, التي تقول فيها: (صوتك سلام الحرب والبينا ما بنخرب). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد جاءت التعليقات متباينة ما بين مشيدة وساخرة, ومن ضمن التعليقات الساخرة, تعليق من أحدهم قال فيه: (كيف تقولوا أب جيقة ما رومانسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بلقطات رومانسية على أنغام أغنية الفنانة إنصاف فتحي (صوتك سلام الحرب والبينا ما بنخرب) وساخرون: (كيف تقولوا أب جيقة ما رومانسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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