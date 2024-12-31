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واصلت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء أمل المنير, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الممثلة الشهيرة باسم “أمول”, صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت الممثلة الحسناء التي كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, قبل الحرب وهي جالسة وتحتسي إحدى المشروبات.
وكتبت أمول المنير, على الصورة التي رصدها محرر موقع النيلين وهي تتغزل في نفسها: (أنا الحرب التي لا يمكن الفوز بها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تظهر بإطلالة مثيرة وتتغزل في نفسها: (أنا الحرب التي لا يمكن الفوز بها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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