احكام بالإعدام لمتهمين تعاونوا مع المليشيا ضد الدولة

اصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة احكاما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهمين (إ إ ع إ) و (ب إ )و(ب إ ) بعد ان ادانتهم المحكمة في الدعاوى الجنائية بالرقم ( 6930 /2024م) و(4421 /2024م) لمخالفتهم نص المواد (26 -50- 51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع القوات المتمردة وقد صدرت الاحكام في حضور محامي الدفاع .

ومثلت نيابة عطبرة الإتهام امام المحكمة . سونا

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