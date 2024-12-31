تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث لقائد درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل” خلال المقطع وهو جالس وسط جنوده من قوات درع الشمال. واحتفل “كيكل”, باقتحامه شرق الجزيرة, بإشارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الشهيرة “الزردية”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لوح قائد درع الشمال, بيديه ضاحكاً, وسط اعجاب جمهور مواقع التواصل الذي أطلق عليه لقب (صياد الجنجا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “كيكل” يحتفل وسط جنوده بدخول “ود راوة” على طريقة “زردية” البرهان والجمهور يطلق عليه لقب (صياد الجنجا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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