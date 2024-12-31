تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر البرهان, خلال الصورة وهو جالس داخل مكتبه بالزي العسكري. ولفت قائد الجيش أنظار المتابعين بحذاء عسكري “بوت” جديد وأنيق وفريد من نوعه نال اعجاب الجمهور. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد تغزل عدد كبير منهم في “البوت” الجديد وكتبوا معلقين: (الكاهن ملك التقفيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. “البوت” الجديد لقائد الجيش يخطف الأضواء ويبهر المتابعين والجمهور يتغزل: (الكاهن ملك التقفيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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