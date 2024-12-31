رفض متبادل للتفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أشهر من الصراع، حيث يشترط الطرفان شروطاً محددة لبدء الحوار.. مدير مكتب “الشرق” من بورتسودان خالد عويس والتفاصيل: الشرق للأخبار – السودان

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