نشر القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر القيادي بالدعم السريع, حزيناً بعد مقتل عدد من قادة الدعم السريع, بمعركة “المالحة”.
وتكبدت قوات الدعم السريع, خسائر كبيرة بمحلية “المالحة”, الواقعة بشمال دارفور على يد الجيش والقوات المشتركة.
وطالب الربيع, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أفراد الدعم السريع, بعدم نشر أخبار مقتل القادة حتى لا تنهار الروح المعنوية لدى الجنود والقيادات بالخارج.
مؤكداً أن من استشهد تقبله الله لأنه خرج للحرب ولكن نشر مثل هذه الأخبار لا تفيد بشيء بل تتسبب في انهيار الجنود.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد قابل الكثير من المعلقين المقطع بسخرية كبيرة على شاكلة: (الليلة يا توب غطانا البرد جانا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم يتحسر على مقتل قاداتهم بمعركة “المالحة” ويطالب الدعامة بالكف عن احباطهم بنشر أخبار موتهم وساخرون: (الليلة يا توب غطانا البرد جانا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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