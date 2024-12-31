فاجأ قائد قوات درع الشمال, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد الشهير بــ”كيكل”, قوات الدعم السريع باقتحامه منطقة “ود رواة”, الواقعى بشرقي الجزيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام “كيكل”, بتصوير مقطع فيديو في الساعات الأولى من فجر يوم الأثنين, أعلن فيه دخوله مع قواته “ود راوة”. وظهر قائد درع الشمال, المنضم للجيش حديثاً, في مقطع فيديو حديث استعرض من خلاله الغنائم التي حصل عليها من قوات الدعم السريع, بشرق الجزيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استطاع “كيكل”, الظفر بعدد من السيارات التابعة لقوات “حميدتي”, إضافة لعدد كبير من الأسرى, الذين استسلموا بعد دخول قوات درع الشمال لشرق الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد اقتحامه منطقة “ود راوة” بشرق الجزيرة.. “كيكل” يستعرض الغنائم التي حصل عليها من الدعم السريع ويقبض على العشرات من جنودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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