السفارة بالقاهرة: أكثر من (20) ألف طالب يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بمصر

أكد المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية الدكتور عاصم احمد حسن، متابعة السفارة لسير عملية اداء الطلاب والطالبات الممتحنين لامتحانات الشهادة السودانية بعدد 31 مركزاً بجمهورية مصر العربية.

وأوضح المستشار الثقافي جلوس اكثر من عشرين الف ممتحن وممتحنة بالمراكز المختلفة خلال اليوم الأول الذي مر بنجاح كبير وشهد انطلاقة أعماله عدد من المسؤولين في مقدمتهم معالي وزير الخارجية علي يوسف .

وناشد المستشار الثقافي اولياء الأمور بعدم التجمهر امام مراكز الامتحانات.

وجدد المستشار الثقافي مناشدته لأولياء الأمور بدعم السفارة لانجاح سير الامتحانات واخراجها بالصورة اللائقة بالوطن والمواطن وبمنظومة التعليم العام، مؤكدا ان السفارة تواصل جهودها في توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة لجميع الممتحنين. اليوم التالي

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