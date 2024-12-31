- 1/2
- 2/2
اعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة، تمديد فترة الاستبدال اعتباراً من يوم الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م، ولذلك لتمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.
وناشدت اللجنة في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام، المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصاً من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:
إعلان مهم
تعلن اللجنة العليا لاستبدال العملة عن تمديد فترة الاستبدال اعتباراً من يوم الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م. ويهدف هذا التمديد إلى تمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.
وتناشد اللجنة المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصاً من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.
خالد الإعيسر
وزير الثقافة والإعلام
الناطق الرسمي بإسم الحكومة السودانية
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا لإستبدال العملة تعلن تمديد فترة الاستبدال اعتبارا اول يناير وحتى السادس منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.